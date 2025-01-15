Суд в Москве вынес решение об аресте блогера Косенко, бросившего сына в сугроб.

Московский суд заочно арестовал Сергея Косенко после видео о том, как блогер бросил своего маленького ребёнка в сугроб.
Суд в Москве вынес решение об аресте блогера Сергея Косенко, который вызвал волну общественного возмущения, когда кинул крошечного сына в сугроб.
Звезду Интернета обвинили в насильственных действиях в отношении своего ребёнка.
Блогер проживает за пределами в России. С семьёй он находится в ОАЭ. Промышляет звезда Интернета тем, что покупает билеты на солидные голливудские мероприятия и одолевает зарубежных звёзд своим навязчивым обществом.
Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* высказалась о своём приговоре. Ей назначили 6,5 лет лишения свободы.
* Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов
Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
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