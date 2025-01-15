Суд в Москве вынес решение об аресте блогера Косенко, бросившего сына в сугроб.

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Московский суд заочно арестовал Сергея Косенко после видео о том, как блогер бросил своего маленького ребёнка в сугроб.

Фото: https://vk.com/kosenko_sergey by ВК-аккаунт Сергея Косенко is licensed under public doman Блогер Сергей Косенко

Суд в Москве вынес решение об аресте блогера Сергея Косенко, который вызвал волну общественного возмущения, когда кинул крошечного сына в сугроб.

Звезду Интернета обвинили в насильственных действиях в отношении своего ребёнка.

Блогер проживает за пределами в России. С семьёй он находится в ОАЭ. Промышляет звезда Интернета тем, что покупает билеты на солидные голливудские мероприятия и одолевает зарубежных звёзд своим навязчивым обществом.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* высказалась о своём приговоре. Ей назначили 6,5 лет лишения свободы.

* Минюст РФ внёс Татьяну Лазареву в реестр иноагентов, также она внесена в перечень террористов и экстремистов

Уточнения

Татья́на Ла́зарева: Лазарева, Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.