Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова изменила подход к проведению своих выступлений.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова окончательно обозлилась на хейтеров. Она уверена, что подписчикам не даёт покоя зависть, поэтому они её критикуют.

Уязвлённая балерина приняла решение прекратить заниматься благотворительностью.

"20 лет я дарила вам и вашим детям мои благотворительные спектакли и концерты. Но решила это закончить. Теперь мои представления будут на коммерческой основе", — написала звезда балета.

Волочкова анонсировала свой новый концерт, по её словам, состоится весной в "Вегас Сити Холле". Она отметила, что цены на билеты поставила недорогие. Такой шаг она оправдала желанием окупить расходы на своё шоу "Одержимость".

Ранее Волочкова прокомментировала слухи о романе со своим 26-летним партнёром по танцам Марчелом Абабием.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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