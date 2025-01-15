Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью

Отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова изменила подход к проведению своих выступлений.
Анастасия Волочкова окончательно обозлилась на хейтеров. Она уверена, что подписчикам не даёт покоя зависть, поэтому они её критикуют.
Уязвлённая балерина приняла решение прекратить заниматься благотворительностью.
"20 лет я дарила вам и вашим детям мои благотворительные спектакли и концерты. Но решила это закончить. Теперь мои представления будут на коммерческой основе", — написала звезда балета.
Волочкова анонсировала свой новый концерт, по её словам, состоится весной в "Вегас Сити Холле". Она отметила, что цены на билеты поставила недорогие. Такой шаг она оправдала желанием окупить расходы на своё шоу "Одержимость".
Ранее Волочкова прокомментировала слухи о романе со своим 26-летним партнёром по танцам Марчелом Абабием.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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