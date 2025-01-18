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Тина Канделаки отреагировала на новость о том, что Джуд Лоу сыграет Путина

0:55
Шоу-бизнес

Джуд Лоу готовится сыграть Владимира Путина в экранизации романа Джулиано да Эмполи "Кремлёвский волшебник". Актёр с волнением думает о предстоящей работе и сравнивает её с восхождением на Эверест. Тина Канделаки отреагировала на эту новость.

Тина Канделаки
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тина Канделаки

Журналистка рассказала, что ещё не читала роман, поэтому не может ничего сказать насчёт степени "развесистой клюквы". По поводу того, что на главную роль в фильме утверждён Лоу, она отметила, что он совершенно не похож на Путина, высказалась о том, что пока что его лучше всех изображал Дмитрий Грачёв в Comedy Club, но тут же вспомнила, что и Джо Байдена играли актёры, совершенно другие по внешнему типажу.

"Посмотрим, что получится у Джуда Лоу, который крайне серьёзно относится к своей роли", — написала Канделаки в своём личном блоге.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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