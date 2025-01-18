Тина Канделаки отреагировала на новость о том, что Джуд Лоу сыграет Путина

Джуд Лоу готовится сыграть Владимира Путина в экранизации романа Джулиано да Эмполи "Кремлёвский волшебник". Актёр с волнением думает о предстоящей работе и сравнивает её с восхождением на Эверест. Тина Канделаки отреагировала на эту новость.
Журналистка рассказала, что ещё не читала роман, поэтому не может ничего сказать насчёт степени "развесистой клюквы". По поводу того, что на главную роль в фильме утверждён Лоу, она отметила, что он совершенно не похож на Путина, высказалась о том, что пока что его лучше всех изображал Дмитрий Грачёв в Comedy Club, но тут же вспомнила, что и Джо Байдена играли актёры, совершенно другие по внешнему типажу.
"Посмотрим, что получится у Джуда Лоу, который крайне серьёзно относится к своей роли", — написала Канделаки в своём личном блоге.
Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.
Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.