Джастин Бибер вернётся на сцену в 2025 году

Поклонников Джастина Бибера ждёт радостная новость: знаменитый певец готовится уже в этом году вернуться на сцену после двухлетнего перерыва.
Бибер ушёл в длительный отпуск в 2023 году из-за проблем со здоровьем. Тогда же его жена родила ребёнка. Эти два фактора совпали, и Бибер надолго распрощался с музыкой, однако сейчас обстоятельства обязали его возобновить творческую деятельность. У Бибера имеются крупные долги: он всё ещё не вернул гастрольной компании внушительную сумму денег за отменённый в 2023 году тур.
Сейчас Бибер вместе со своим продюсером сочиняет новые песни. Исполнитель экспериментирует, пробует разные жанры, но основным его направлением по-прежнему остаётся поп-музыка.
Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.