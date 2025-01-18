Ляйсан Утяшева вспомнила о своей встрече с Николь Кидман в Санкт-Петербурге

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Ляйсан Утяшева с теплом вспомнила о своей единственной, но яркой и незабываемой встрече с Николь Кидман в Санкт-Петербурге. Утяшева была приглашена на званый ужин со своим мужем Павлом Волей. Среди гостей оказалась и Кидман. Более того, так получилось, что актриса сидела за одним столом с Утяшевой и Волей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Petsa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ляйсан Утяшева

Бывшая гимнастка опубликовала в своём телеграм-канале фотографию, на которой она стоит между мужем и зарубежной знаменитостью. На фото обе женщины одеты в похожем стиле: на них элегантные чёрные платья. Воля одет в чёрный костюм. Утяшева отметила образованность и интеллигентность актрисы, с которой было интересно и приятно пообщаться.

"От этой встречи остались очень тёплые воспоминания и эта фотография на память", — написала Утяшева.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований.



Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.



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