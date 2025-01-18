Наталья Поклонская посоветовала праздновать Купало, Самайн и Йоль

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская перечислила славянские праздники, которые в России можно отмечать.
Поклонская отметила, что в современном мире существуют огромное количество праздников, поэтому всегда можно найти повод что-либо отметить.
Она объяснила, что сама празднует славянские праздники.
"Восемь языческих праздников — Имболк, Остара, Белтайн, Купало, Лугнасад, Мабон, Самайн, Йоль", — объяснила Наталья.
Поклонская отметила, что данные праздники имеют древнюю природу и прошли проверку временем.
"На Купало прыгают через костёр, на Йоль наряжают ёлки и. т. д. Совсем скоро — 1 февраля наступит Имболк", — рассказал экс-прокурор Крыма в социальных сетях.
Ранее Ксению Собчак удивил новый образ Натальи Поклонская. Журналистка предположила, что Наталью покусал Перун.
Ната́лья Влади́мировна Покло́нская (в девичестве Дубровская; род. 18 марта 1980, Алексеевка, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР) — украинский, позднее российский государственный деятель, юрист.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.