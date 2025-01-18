Тимати поделился своим мрачным восприятием Диснейленда

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати объяснил, что ему не понравилось в Диснейленде, куда он приехал с дочкой, сыном, мамой и невестой.

Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by Инстаграм рэпера Тимати is licensed under public doman Рэпер Тимати с детьми

Рэпер Тимати с мамой Симоной, избранницей Валентиной, дочкой Алисой и сыном Ратмиром сейчас отдыхает в столице Франции Париже.

Семья воспользовалась случаем и сводила детей в Диснейленд. У рэпера остались мрачные впечатления от некоторых мест в знаменитом парке аттракционов.

Тимати опубликовал в социальных сетях серию чёрно-белых снимков из Диснейленда, которые выглядят мрачно.

"В доме Микки Мауса было холодно, но безлюдно", — написал рэпер под фото.

Ранее сообщалось, что вдова Валентина Юдашкина организовала день рождения внучки Агаты в Диснейленде.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайме (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней».



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