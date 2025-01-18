Настасья Самбурская сообщила, каким редким именем назовёт будущего сына

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настасья Самбурская начала мечтать о материнстве. С помощью нейросети она нарисовала портреты своих будущих детей — мальчика и девочки — и оставила под ними шутливые комментарии.

Фото: flickr.com by Angelo Brathot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Воздушные шары

"Надеюсь, он у меня когда-нибудь родится, какой хорошенький. Я его, кстати, Оскаром назову. Должен же он у меня быть", — написала Самбурская о получившемся мальчике.

Девочка вышла очень похожей на саму Настасью, и она с юмором написала, что не разрешает дочери краситься, но сделала на Новый год исключение в качестве подарка девочке, ведь та очень хочет быть похожей на маму.

Настасья Самбурская не замужем. Некоторое время назад ходили слухи о том, что она заключила брак и побывала в свадебном путешествии с мужем, но знаменитость огорчила поклонников, порадовавшихся за её счастье, сообщив им, что это фейк.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



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