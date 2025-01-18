Кинокритик объяснил, сумеет ли голливудский актёр убедительно сыграть Путина

Голливудский актер Джуд Лоу сыграет президента РФ Владимира Путина фильме "Кремлёвский волшебник". Кинокритик, член Гильдии кинорежиссеров России Кирилл Барышников объяснил, справиться ли звезда с ролью.
Кинокритик не исключает, что зарубежные кинодеятели могут демонизировать главу России на экранах.
Барышников обратил внимание на один момент, характерный для мирового кинематографа.
"Наши актёры могут хорошо вжиться в роль иностранца. И это несмотря на то, что за рубежом есть множество талантливых актёров, включая того же Джуда Лоу. Но с воплощением русских на экране у них небольшая проблема", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Он предположил, что фильм станет частью информационной войны, поэтому стоит ожидать искажения образа России.
Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «Талантливый мистер Рипли».
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