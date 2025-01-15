Скончавшаяся Добровольская оставила тяжелобольную дочь-подростка

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15-лентяя дочь покойной народной артистки России Евгении Добровольской страдает тяжёлым недугом.

Фото: https://vk.com/evgeniay_dobrovolskaya by ВК-аккаунт Евгении Добровольской is licensed under public doman Актриса Евгения Добровольская

У умершей на 61-м году жизни Евгении Добровольской осталось четверо детей. Среди них — 15-летняя дочь Анастасия, у которой диагностировали тяжёлое заболевание, требующее постороннего ухода.

Ранее актёр Станислав Садальский рассказал, как Добровольская обманывала окружающих, скрывая болезнь.

Как сообщает "Вечерняя Москва", когда девочке было семь лет, у Анастасии обнаружили болезнь Петерса, которая проявляется в сильных болях и проблемах с передвижением.

Добровольская старалась помочь наследнице. Благодаря приложенным усилиям ребёнок в состоянии передвигаться, хотя и хромает.

Личность опекуна девочки пока неизвестна.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).



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