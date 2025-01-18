Маргарет Куолли рассказала о проблемах с кожей из-за сложного грима

Маргарет Куолли, сыгравшая главную роль в "Субстанции", рассказала в интервью US WEEKLY, что после съёмок в фильме у неё возникли прыщи из-за сложного грима, который наносили ей на лицо.
Целый год актриса боролась с этой проблемой и в конце концов смогла её победить, однако даже такой дефект, пока он был, отчасти пригодился Куолли: в следующем после "Субстанции" фильме "Виды доброты" прыщи дополнили образ её героини.
"Я играла нескольких персонажей, и для одного из них как раз пригодились все мои сумасшедшие прыщи от накладного грима", — сказала актриса.
В "Субстанции" Куолли сыграла девушку, в которую превратилась героиня Деми Мур после того, как приняла омолаживающее средство.
Са́ра Ма́ргарет Куо́лли (англ. Sarah Margaret Qualley; род. 23 октября 1994, Калиспелл, Монтана) — американская актриса, фотомодель, танцовщица, кинопродюсер, телепродюсер и режиссёр видеоклипов.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.