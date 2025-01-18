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Маргарет Куолли рассказала о проблемах с кожей из-за сложного грима

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Шоу-бизнес

Маргарет Куолли, сыгравшая главную роль в "Субстанции", рассказала в интервью US WEEKLY, что после съёмок в фильме у неё возникли прыщи из-за сложного грима, который наносили ей на лицо.

Пудра
Фото: commons.wikimedia.org by Coty, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пудра

Целый год актриса боролась с этой проблемой и в конце концов смогла её победить, однако даже такой дефект, пока он был, отчасти пригодился Куолли: в следующем после "Субстанции" фильме "Виды доброты" прыщи дополнили образ её героини.

"Я играла нескольких персонажей, и для одного из них как раз пригодились все мои сумасшедшие прыщи от накладного грима", — сказала актриса.

В "Субстанции" Куолли сыграла девушку, в которую превратилась героиня Деми Мур после того, как приняла омолаживающее средство.

Уточнения

Са́ра Ма́ргарет Куо́лли (англ. Sarah Margaret Qualley; род. 23 октября 1994, Калиспелл, Монтана) — американская актриса, фотомодель, танцовщица, кинопродюсер, телепродюсер и режиссёр видеоклипов.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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