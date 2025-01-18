Джимон Хонсу востребован, но ему недоплачивают: актёр назвал причину такой несправедливости

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и модель Джимон Хонсу доказал на своём примере, что не всё то золото, что блестит в мире кинозвёзд. В интервью CNN Джимон признался, что он до сих пор не справился с финансовыми трудностями, и это при том, что он был дважды номинирован на "Оскар".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джимон Хонсу

Одной из причин своих проблем Хонсу считает системный расизм, который по-прежнему встречается в киноиндустрии даже самых толерантных стран. Актёр уверен, что, если бы не это, ему платили бы гораздо больше.

"Я всё ещё изо всех сил пытаюсь заработать на жизнь. Я снимаюсь в фильмах более двух десятилетий, у меня есть две номинации на "Оскар", и я снялся во многих блокбастерах, и всё же я до сих пор борюсь в финансовом отношении, чтобы заработать на этом. Мне определённо недоплачивают. Это признак того, что системный расизм — это не то, с чем можно легко справиться", — сказал Хонсу.

Ранее актёр говорил, что чувствует себя обманутым, потому что он знает многих своих коллег, у которых нет наград, но они, в отличие от него, абсолютно обеспечены.

Уточнения

Джимо́н Гастон Хонсу́ (англ. Djimon Gaston Hounsou, английский: [ˈdʒaɪmən ˈuːnsuː]; французский: [dʒimɔ̃ unsu]; род. 24 апреля 1964 года, Котону, Бенин) — американский актёр и модель бенинского происхождения. Хонсу дважды был номинирован на премию «Оскар» («Кровавый алмаз», «В Америке»).



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