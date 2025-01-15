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Александр Васильев похвастался своим особняком в Литве

0:49
Шоу-бизнес

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев показал свою литовскую усадьбу.

Усадьба историка моды Александра Васильева
Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by ВК-аккаунт Александра Васильева is licensed under public doman
Усадьба историка моды Александра Васильева

Александр Васильев опубликовал в социальных сетях серию снимков с фасадом и интерьером своего особняка, расположенного в Литве со старинным садом.

"Нашему фамильному дому под Вильнюсом уже 112 лет, и он требует ремонта. Тщательные работы ведутся сейчас", — написал под снимками историк моды.

Васильев объяснил, что его фамильная усадьба называется "Кривой погурёк" и была приобретена его двоюродным дедом у помещика Миллера в 1912 году.

Данная усадьба, по словам эксперта моды, была превращена в музей.

Ранее Васильев показывал свою недвижимость во Франции.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км².
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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