Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская перестала скрывать свою любовь к певцу Николаю Баскову.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская и певец Николай Басков

Николай Басков и Лолита Милявская встретились в самолёте и дали волю своим взаимным чувствам. Артисты слились в объятиях и поцеловались.

Трогательное видео разместил Басков в социальных сетях.

"Никто не знал, что мы были вместе. Это наш секрет! Раньше ты с Волочковой время проводил, а теперь со мной в Подмосковье чудесные праздники", — рассекретила любовную тайну певица.

48-летний Николай Басков удостоился любви Лолиты Милявской, тогда как 41-летнего Прохора Шаляпина она забраковала по возрасту.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.