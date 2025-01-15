Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с Александром Песковым

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, какие угрозы получил от пародиста Александра Пескова.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by Телеграм-канал Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин вспомнил, как однажды пародист Александр Песков пригрозил ему помешать строить карьеру в шоу-бизнесе. Ссора Шаляпина и Пескова произошла за кулисами в гримёрке.

"Он сказал: "Я тебе перекрою дорогу!" Я ему говорю: "А куда ты мне перекроешь дорогу? Мне никуда никто ещё не открывал её", — рассказал выпускник "Фабрики звёзд".

После этой шутки конфликт свёлся к смеху.

Ранее 61-летняя певица Лолита Милявская заявила, что 41-летний Прохор Шаляпин для неё слишком стар.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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