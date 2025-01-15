Мама рэпера Тимати шантажом заставила внуков посетить Лувр

Отдыхающая во Франции мама рэпера Тимати с сыном и внуками Симона Юнусова рассказала о семейном посещении Лувра.

Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman Дети рэпера Тимати

Симона Юнусова призналась, что ей непросто было заставить внучку Алису и внука Ратмира посетить Лувр после Диснейленда, однако она очень хотела приобщить детей к искусству.

"Честно признаюсь — я пошла на шантаж и обещала купить желанные конфеты тем, кто будет внимательно слушать, и знаете — сработало!" — написала мама музыканта в своём ВК-аккаунте.

Она отметила, что внуки интересовались предметами искусства и активно задавали вопросы.

"Человеку неинтересно от незнания, а когда он начинает получать информацию, то многое становится понятно", — выразила своё мнение Симона.

Ранее мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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