На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Аниматор подал в суд на студию "Дисней", так как уверен, что в мультфильме "Моана" скопировали сюжетные ходы из одного из его сценариев.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

Как сообщает Sky News, аниматор Бак Вудолл утверждает, что в популярном мультфильме "Дисней" "Моана" были использованы идеи из его собственной работы, которые "не могли быть разработаны случайно или без злого умысла".

Рон Клементс, режиссёр "Моаны", как сообщается, заявил, что фильм "ни в коей мере" не был вдохновлён работой Вудолла.

В пятницу аниматор Бак Вудолл подал иск в федеральный суд Калифорнии, в котором утверждается, что Дисней украл элементы сценария, который он написал для анимационного фильма под названием "Баки" в начале 2000-х годов.

Мистер Вудолл, который требует возмещения ущерба в размере не менее 10 миллиардов долларов говорит, что он написал сценарий и трейлер для "Баки" и начал делиться подробностями проекта с Дженни Марчик, бывшим директором по развитию Mandeville Films, в 2003 году.

Уточнения

The Walt Disney Company — американская медиакорпорация, основанная братьями Уолтером и Роем Диснеями в 1923 году как небольшая анимационная студия, в данный момент являющаяся крупнейшим в мире медиаконгломератом в сфере индустрии развлечений.



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