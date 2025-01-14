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Мария Шукшина раскритиковала фильм Небриллиантовая рука

1:11
Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина возмущена современными ремейками на советские фильмы.

Актриса Мария Шукшина
Фото: https://t.me/s/mariashukshina/ by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public doman
Актриса Мария Шукшина

Мария Шукшина считает, что ремейки советских фильмов унижают и оскорбляют российских зрителей. Она привела в пример новогодний фильм ТНТ "Небриллиантовая рука".

Она обратилась к главе телеканала ТНТ Тине Канделаки.

"В советских фильмах, г-жа Канделаки, которые вы безбожно уродуете, был смысл. Положительный смысл", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Она привела примеры созидательного юмора великих клоунов Юрия Никулина и Олега Попов. После их творчества, по мнению актрисы, людям хотелось жить и строить.

"Если не хватает ни таланта, ни профессионализма, ни идей, то предлагаю взять за основу наконец-то самого зрителя, его состояние после просмотра того или иного произведения", — предложила Мария.

Шукшина призвала оценивать эмоциональный эффект от просмотра фильмов, который они производят на зрителей.

Ранее Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Виктора Астафьева.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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