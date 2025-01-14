Игорь Верник дрожащим голосом произнёс речь на прощании с Добровольской 

Актёр Игорь Верник рассказал, о чём больше всего жалеет после кончины актрисы Евгении Добровольской.
Игорь Верник принял участие в траурной церемонии в честь памяти народной артистки России Евгении Добровольской.
Он дрожащим голосом произнес речь у гроба артистки в театре МХТ имени Чехова.
Верник отметил, что Добровольской в дни болезни очень не хватало сцены. Актёр сожалеет о том, что Евгении не довелось сыграть многих ролей, которые были для неё предназначены.
"Но так устроен наш мир — нельзя сыграть всё. Какое счастье, что она подарила нам все те роли, которые запечатлены на плёнку, которые запечатлены в нас", — сказал Верник.
Актёр Александр Самойленко рассказал, что причиной смерти Добровольской стал рак желудка. О болезни актриса узнала слишком поздно, когда уже стали распространяться метастазы.
И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.
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