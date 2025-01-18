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Анастасия Волочкова раскритиковала две знаменитые строчки Пушкина о любви

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова порассуждала о том, как нужно относиться к любимым, на примере крылатого выражения Александра Пушкина из "Евгения Онегина".

Памятник Пушкину
Фото: commons.wikimedia.org by Клеткин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Памятник Пушкину

Волочкова высказала мнение о том, что не нужно скупиться на любовь и на нежные слова. Балерина призывает пользоваться моментом, когда есть возможность проявлять всё лучшее, что есть в душе, делиться всем своим теплом с любимым человеком.

"Есть такая поговорка: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это всё полная ерунда. Я считаю, если ты любишь человека, если он тебе симпатичен, нужно успеть сказать добрые слова, написать самые приятные сообщения", — сказала Волочкова в беседе с NEWS.ru.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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