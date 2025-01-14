Стала известна точная причина смерти актрисы Евгении Добровольской

Актёр Александр Самойленко рассказал о тяжёлом заболевании, которым страдала актриса Евгения Добровольская.
По словам Самойленко, Добровольская скончалась от рака желудка. О своём недуге народная артистка России узнала в конце 2023 году, когда обратилась за медицинской помощью из-за болей в желудке.
Из обострившихся болей Добровольскую экстренно госпитализировали, где поставили ей диагноз онкология. Усугубляли ситуацию метастазы в головном мозге.
В 2024 году актриса прошла шесть курсов химиотерапии, но лечение не дало результатов.
Болезнь звезды театра и кино прогрессировала. Зимой артистка была обездвижена. Свой 60-й день рождения Евгения отмечала в больнице. В январе жизнь актрисы прервалась.
Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.