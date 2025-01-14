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Стала известна точная причина смерти актрисы Евгении Добровольской

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Шоу-бизнес

Актёр Александр Самойленко рассказал о тяжёлом заболевании, которым страдала актриса Евгения Добровольская.

Актриса Евгения Добровольская
Фото: https://vk.com/evgeniay_dobrovolskaya by ВК-аккаунт Евгении Добровольской is licensed under public doman
Актриса Евгения Добровольская

По словам Самойленко, Добровольская скончалась от рака желудка. О своём недуге народная артистка России узнала в конце 2023 году, когда обратилась за медицинской помощью из-за болей в желудке.

Из обострившихся болей Добровольскую экстренно госпитализировали, где поставили ей диагноз онкология. Усугубляли ситуацию метастазы в головном мозге.

В 2024 году актриса прошла шесть курсов химиотерапии, но лечение не дало результатов.

Болезнь звезды театра и кино прогрессировала. Зимой артистка была обездвижена. Свой 60-й день рождения Евгения отмечала в больнице. В январе жизнь актрисы прервалась.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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