Шахназаров заявил, что три года СВО ничего не поменяли в русской культуре

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Михаил Шахназаров посетовал на то, что российская культура оккупирована, несмотря на три года СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Михаил Шахназаров с горечью отметил, что на телевидении по-прежнему показывают одних и тех же артистов.

Подтверждением консервативной медиаполитики в СМИ стал, по его мнению, новогодний эфир 2025 года, на котором блистали Филипп Киркоров, Александр Ревва и Ани Лорак и другие звёзды.

"Русская культура оккупирована, они плотно заняли эстрадные и театральные позиции и будут паразитировать и дальше. Три года СВО ничего не поменяли", — цитирует слова Шахназарова argumenti.ru.

Ранее режиссёр Карен Шахназаров заявил, что не собирается приглашать актёров-предателей сниматься в своих фильмах.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров ( род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, народный артист Российской Федерации (2008).



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