Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года

Телеведущая Екатерина Стриженова показала мужа, дочь и внука на одном праздничном фото.
Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён её муж, режиссёр Александр Стриженов, дочь и шестилетний внук Пётр.
"Не знаю, отмечает ли кто-то из вас Старый Новый, как это делали наши родители, но по-настоящему год начинается только сейчас. Друзья, с наступившим!" — подписала семейную фотографию Екатерина.
У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — Анастасия и Александра. В 2018 году у старшей дочери родился сын Пётр. Осенью 2023 года Анастасия родила близнецов Александра и Георгия.
Ранее телеведущая Екатерина Стриженова поделилась своим горем — умерла её домашняя белка по кличке Коко.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».
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