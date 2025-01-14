Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова показала мужа, дочь и внука на одном праздничном фото.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлён её муж, режиссёр Александр Стриженов, дочь и шестилетний внук Пётр.

"Не знаю, отмечает ли кто-то из вас Старый Новый, как это делали наши родители, но по-настоящему год начинается только сейчас. Друзья, с наступившим!" — подписала семейную фотографию Екатерина.

У Екатерины и Александра Стриженовых две дочери — Анастасия и Александра. В 2018 году у старшей дочери родился сын Пётр. Осенью 2023 года Анастасия родила близнецов Александра и Георгия.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова поделилась своим горем — умерла её домашняя белка по кличке Коко.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».



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