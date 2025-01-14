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Певица Валерия поздравила с днём рождения жену сына Лиану

0:50
Шоу-бизнес

Певица Валерия трогательно обратилась к невестке Лиане, жене сына Арсения Шульгина.

Певица Валерия с невесткой
Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public doman
Певица Валерия с невесткой

Певица Валерия опубликовала в "Инстаграме"* фото с женой сына Лианой. Отношения у свекрови и невестки сложились хорошие.

"Девочка наша прекрасная, с днём рождения! Милая, славная, любящая, будь счастлива!" — написала звезда под снимком.

Валерия поблагодарила супругу сына за доброе сердце, внучку Селин и за малыша, которого Лиана носит под сердцем.

Ранее Арсений Шульгин раскрыл пол будущего ребёнка и рассказал, какое имя они с женой выбрали для второго ребёнка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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