Михаил Шац* встретился с дочерью и увидел, что она глубоко беременна

Телеведущего Михаила Шаца* шокировала новость о беременности дочери.
Михаил Шац рассказал, что только при встрече с дочерью понял по её огромному животу, что наследница ждёт ребёнка.
"Встреча с дочкой. Ситуация — дочка глубоко беременна. Чувства — смешанные, но транслирую только положительные", — написал под снимком Михаил.
На фото он сидит рядом с дочерью, которая понуро опустила голову. У девушки уже большой срок беременности.
Экс-супруг телеведущей Татьяны Лазаревой** отметил, что пока не может привыкнуть к мысли о том, что он скоро станет дедом.
У Шаца и Лазаревой две дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
**признана Минюстом РФ иностранным агентом
Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино, стендап-комик, общественный деятель, врач анестезиолог-реаниматолог.
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