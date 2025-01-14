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Михаил Шац* встретился с дочерью и увидел, что она глубоко беременна

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Шоу-бизнес

Телеведущего Михаила Шаца* шокировала новость о беременности дочери.

Телеведущий Михаил Шац с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/mikhailshats by Инстаграм Михаила Шаца is licensed under public doman
Телеведущий Михаил Шац с дочерью

Михаил Шац рассказал, что только при встрече с дочерью понял по её огромному животу, что наследница ждёт ребёнка.

"Встреча с дочкой. Ситуация — дочка глубоко беременна. Чувства — смешанные, но транслирую только положительные", — написал под снимком Михаил.

На фото он сидит рядом с дочерью, которая понуро опустила голову. У девушки уже большой срок беременности.

Экс-супруг телеведущей Татьяны Лазаревой** отметил, что пока не может привыкнуть к мысли о том, что он скоро станет дедом.

У Шаца и Лазаревой две дочери — 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград) — советский и российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино, стендап-комик, общественный деятель, врач анестезиолог-реаниматолог.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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