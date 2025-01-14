Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской

Актёр Константин Хабенский произнёс речь на церемонии прощания с актрисой Евгенией Добровольской.
В МХТ имени Чехова прошла траурная церемония прощания с народной актрисой России Евгенией Добровольской.
В числе первых со звездой театра и кино простился худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский.
Он отметил, что для Евгении Добровольской закончился период страданий от невыносимой боли.
"Её душа выдохнула. Я думаю, её душа обрадуется от того, какое огромное количество людей сюда пришло на её последний выход на сцену Московского художественного театра", — цитирует слова актёра "Блокнот".
Администрация прославленного театра, в котором Евгения Добровольская работала 30 лет, отменила ежегодный праздник в честь встречи Старого Нового года. 14 января коллеги и поклонники Добровольской прощаются с актрисой.
Ранее актёр Станислав Садальский назвал смерть Евгении Добровольской личной трагедией.
Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).
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