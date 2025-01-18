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Клава Кока рассказала, с какими жёсткими испытаниями она столкнулась на шоу в джунглях

1:15
Шоу-бизнес

Клава Кока провела четыре недели в Южной Колумбии на шоу "Звёзды в джунглях". С одной стороны, это не такой уж и длительный срок, но с другой стороны, певица столкнулась с такими тяжёлыми и жёсткими испытаниями, что каждый день становился пыткой. Впрочем, Кока считает, что это всё равно было интересным опытом.

Джунгли
Фото: unsplash.com by Hans Eiskonen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Кока отметила, что на шоу было много интриг, но они не сильно затронули её, потому что она раньше других ложилась спать и знала не обо всём, что происходило в отношениях участников. Гораздо тяжелее было для певицы то, что ей приходилось спать с остальными в одной комнате. Это напомнило ей детство, когда она проводила каникулы в лагере.

Кроме того, Кока, как и другие, всё время хотела есть. На неё часто падали червяки, и участники даже мрачно шутили о том, что это подходящая еда, ведь в ней есть белок. Также Кока вспомнила, как однажды ей довелось стоять в контейнере со скорпионами, бегавшими вокруг её лица.

"Но я решила с ними не воевать. Я просто смотрела с фейспалмом, и они вокруг ходили. Видимо, тоже от меня были в шоке", — рассказала Кока в "Шоу Воли".

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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