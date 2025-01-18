Клава Кока рассказала, с какими жёсткими испытаниями она столкнулась на шоу в джунглях

Клава Кока провела четыре недели в Южной Колумбии на шоу "Звёзды в джунглях". С одной стороны, это не такой уж и длительный срок, но с другой стороны, певица столкнулась с такими тяжёлыми и жёсткими испытаниями, что каждый день становился пыткой. Впрочем, Кока считает, что это всё равно было интересным опытом.
Кока отметила, что на шоу было много интриг, но они не сильно затронули её, потому что она раньше других ложилась спать и знала не обо всём, что происходило в отношениях участников. Гораздо тяжелее было для певицы то, что ей приходилось спать с остальными в одной комнате. Это напомнило ей детство, когда она проводила каникулы в лагере.
Кроме того, Кока, как и другие, всё время хотела есть. На неё часто падали червяки, и участники даже мрачно шутили о том, что это подходящая еда, ведь в ней есть белок. Также Кока вспомнила, как однажды ей довелось стоять в контейнере со скорпионами, бегавшими вокруг её лица.
"Но я решила с ними не воевать. Я просто смотрела с фейспалмом, и они вокруг ходили. Видимо, тоже от меня были в шоке", — рассказала Кока в "Шоу Воли".
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.