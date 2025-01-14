Жена Сарика Андреасяна рассказала о необычном способе армян загорать

Беременная актриса Лиза Моряк подметила особенность армян принимать солнечные ванны на примере режиссёра Сарика Андреасяна.
Лиза Моряк, которая ожидает появления на свет второго ребёнка, опубликовала в социальных сетях фото с пляжа. Актриса запечатлена в купальнике и с заметным животом, а вот её супруг, режиссёр Сарик Андреасян, запечатлён в одежде.
"Армяне загорают в одежде и в обуви — они говорят, что так загар ложится дороже! Загара жены хватает на двоих! Сарик считает, что на загар лучше смотреть издалека, сидя в лобби!" — написала под снимком актриса.
Ранее режиссёр сериала "Чикатило" Сарик Андреасян показал всех своих детей на одном семейном снимке.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый».
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