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Садальский призвал оказать помощь погорельцу Алексею Воробьёву

1:05
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский уверен, что актёру Алексею Воробьёву следует помочь после потери его недвижимости в результате пожара в Калифорнии.

Актёр Алексей Воробьёв
Фото: https://vk.com/alexeyvorobyov by ВК-аккаунт Алексея Воробьёва is licensed under public doman
Актёр Алексей Воробьёв

Садальский не прошёл мимо новости о том, что 36-летний артист Алексей Воробьёв лишился своей виллы в штате Калифорния США из-за разбушевавшихся пожаров.

Станислав Юрьевич назвал Воробьёва газпромовским артистом.

"Руководство ТНТ обещало помочь главному герою провального фильма "Небриллиантовая рука", — написал заслеженный артист РСФСР в "Инстаграме"*.

Садальского удивило то, как российским звёздам удалось курсировать между РФ и США. Он вспомнил и композитора Игоря Крутого, семья которого проживает в Америке.

"То на сцене у нас в Песне года или в жюри ТНТ заседают, то в своих домах отдыхают, за бугром", — выразил своё удивление артист.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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