Александр Васильев похвастался роскошной парижской квартирой

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев показал сказочные интерьеры своей парижской недвижимости.
Александр Васильев опубликовал в социальных сетях интерьеры своей роскошной квартиры, расположенной в столице Франции Париже.
Он назвал своё жильё самым уютным местом и драгоценной шкатулкой, в которой хранятся традиции и тайны 19 столетия.
"Большинство мебели красного дерева я привез из Южной Америки, но есть и найденные в Европе и Турции русские вещи, и даже часть обстановки парижской квартиры известной поэтессы и мемуаристки Ирины Одоевцевой", — написал под снимками историк моды.
В квартире Васильева ярко-синие стены и много живописных полотен.
Он объяснил, что улетает из Франции на время в Литву, где состоится выставка его костюмов.
Ранее Александр Васильев рассказал, где обосновался за границей.
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