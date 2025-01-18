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Александр Васильев похвастался роскошной парижской квартирой

0:59
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев показал сказочные интерьеры своей парижской недвижимости.

Квартира Александра Васильева
Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman
Квартира Александра Васильева

Александр Васильев опубликовал в социальных сетях интерьеры своей роскошной квартиры, расположенной в столице Франции Париже.

Он назвал своё жильё самым уютным местом и драгоценной шкатулкой, в которой хранятся традиции и тайны 19 столетия.

"Большинство мебели красного дерева я привез из Южной Америки, но есть и найденные в Европе и Турции русские вещи, и даже часть обстановки парижской квартиры известной поэтессы и мемуаристки Ирины Одоевцевой", — написал под снимками историк моды.

В квартире Васильева ярко-синие стены и много живописных полотен.

Он объяснил, что улетает из Франции на время в Литву, где состоится выставка его костюмов.

Ранее Александр Васильев рассказал, где обосновался за границей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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