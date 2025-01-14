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Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала

1:01
Шоу-бизнес

Новый сериал Netflix в стиле вестерн покоряет зрителей по всему миру.

Картинка Netflix
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картинка Netflix

Зрители Netflix признаются, что "не могут оторваться от просмотра" новой западной многосерийной драмы под названием "Американская одиссея", показ которой стартовал на стриминговой платформе.

Сериал состоит из шести частей и повествует драматическую историю о жестоких конфликтах между коренными американцами, первопроходцами, мормонскими солдатами и правительством США во время войны в Юте в 1857 году.

В сериале играют Тейлор Китч ("Огни ночной пятницы", "Люди Икс: Начало. Росомаха") и Ким Коутс ("Сыны анархии"). Режиссёром фильма выступает Пит Берг.

Отзывы на сериал уже сейчас поступают восторженные. Публика отмечает, что сериал получился захватывающим. Особенно азартные зрители признаются, что посмотрели все шесть эпизодов за один раз.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
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