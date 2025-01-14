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Волочкова отреагировала на слухи о романе с 26-летним танцором

0:56
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о том, что она находится в отношениях с 26-летним танцором Марчелом Абабием.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://t.me/s/volochkova_anastasiya/2245 by Телеграм-канал Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова интригует публику, размещая в социальных сетях романтическое фото с бывшим солистом Государственного ансамбля народного танца Молдавии Марчелом Абабием. Под одним из снимком она даже оставила таинственную надпись "Жена".

Ранее Волочкова назвала свою поездку на курорт с партнёром по шоу "Одержимость" творческой миссией.

Звезда балета заверила, что нет никаких оснований приписывать ей роман с молодым человеком, с которым она отдыхает на Мальдивах.

"У меня нет никаких романтических каникул на Мальдивах! У меня есть просто отдых. Мы с моим другом и партнёром приехали на Мальдивы исключительно отдохнуть", — цитирует слова Анастасии URA.RU.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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