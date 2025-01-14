Волочкова отреагировала на слухи о романе с 26-летним танцором

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о том, что она находится в отношениях с 26-летним танцором Марчелом Абабием.
Волочкова интригует публику, размещая в социальных сетях романтическое фото с бывшим солистом Государственного ансамбля народного танца Молдавии Марчелом Абабием. Под одним из снимком она даже оставила таинственную надпись "Жена".
Ранее Волочкова назвала свою поездку на курорт с партнёром по шоу "Одержимость" творческой миссией.
Звезда балета заверила, что нет никаких оснований приписывать ей роман с молодым человеком, с которым она отдыхает на Мальдивах.
"У меня нет никаких романтических каникул на Мальдивах! У меня есть просто отдых. Мы с моим другом и партнёром приехали на Мальдивы исключительно отдохнуть", — цитирует слова Анастасии URA.RU.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.