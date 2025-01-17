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Кинокритик оценил шансы Юрия Борисова получить Оскар

1:07
Шоу-бизнес

Кинокритик, главный редактор портала zoom.film Александр Голубчиков объяснил, можно ли российскому актёру Юрию Борисову рассчитывать на премию "Оскар".

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Актёр Юрий Борисов попал в список номинантов на премию актёрской гильдии США — SAG Awards, за лучшую роль второго плана в картине "Анора".

Ранее Станислав Садальский оценил фильм "Анора" с российским актёром Юрием Борисовым.

Если Борисов удостоится престижной награды, то шансы на получение "Оскара" у него заметно увеличатся.

Западные кинокритики восторженно оценивают талант российского актёра. Эксперт отметил, что сюжет фильма "Анора" близок жителям США по духу.

"Очевидно, что Юру, который исполнил в картине второстепенную роль, приняли на Западе и заметили его талант, иначе его бы никто не номинировал на премию Гильдии актеров США. Если он всё-таки заберет эту награду, то с большей вероятностью станет претендентом на "Оскар" в той же номинации", — цитирует слова Голубчикова "Вечерняя Москва".

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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