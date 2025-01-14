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Садальский назвал смерть Добровольской личной трагедией

1:04
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский высказался по поводу кончины своего друга, актрисы Евгении Добровольской. 

Свечи
Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свечи

Прощание с актрисой Евгенией Добровольской, которая умерла предположительно от онкологического заболевания, состоятся 14 января на сцене МХТ имени А. П. Чехова, где она отслужила 30 лет. 

Ранее Станислав Юрьевич вспомнил, что Добровольская обманывала друзей, списывая своё резкое похудение на результат здорового образа жизни.

Садальский назвал кончину звезды театра и кино личной трагедией.

"Больно это осознавать, но говорить о случившемся или обсуждать это, как я считаю, уже поздно и неуместно… Мне очень жаль. Она была потрясающей актрисой, у меня только положительные воспоминания, связанные с ней», — цитирует слова актёра "Общественная служба новостей".

У Добровольской осталось четверо детей: дочь Анастасия и сыновья Николай, Ян и Степан.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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