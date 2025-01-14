Эксперт высказался о снятии с рейса Хабиба Нурмагомедова в США

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российского бойца Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США после спора с бортпроводницей. Эксперт в области туризма Николай Мельник оценил правомерность действия авиакомпании.

Фото: https://vk.com/khabibnurmagomedov by ВК-аккаунт Хабиба Нурмагомедова is licensed under public doman Хабиб Нурмагомедов

Эксперт в области туризма Николай Мельник объяснил, что места, расположенные возле аварийных выходов, предназначены для определённой категории людей.

Сотрудники авиакомпаний, по его словам, заранее выбирают пассажиров, которые способны открыть аварийную дверь в случае непредвиденной ситуации.

"У аварийных выходов не могут располагаться беременные женщины, пенсионеры, инвалиды или дети. Обычно на эти места сажают крупногабаритных, крепких мужчин", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Мельника удивило то, что чемпион смешанных единоборств не подошёл на роль человека, который смог бы помочь пассажирам выйти из салона в случае ЧП.

Сам Хабиб Нурмагомедова назвал ситуации с высадкой его из салона самолёта провокацией и дискриминацией.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.



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