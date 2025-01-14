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Актриса Лиза Арзамасова предстала в дерзком образе

0:54
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова устроила пикантную фотосессию в сетчатых колготках.

Актриса Лиза Арзамасова
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков. На фото актриса предстала в дерзком образе, изображая циркового фокусника, который достаёт из шляпы кролика.

Звезда сериала "Папины дочки" сообщила, как были организованы съёмки с покупкой красного бархатного полотна для имитации театрального занавеса и арендой 10 белых кроликов.

"Задача "сочетать женственность с мальчуковым образом", при этом создать трендовую съемку (а тема цирка сейчас на пике)", — гласит подпись под кадрами.

Ранее фигурист Илья Авербух объяснил, за что любит Лизу Арзамасову.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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