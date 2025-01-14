В доме Блиновской за полмиллиарда рублей проводится опись имущества

Конкурсный управляющий приступил к реализации имущества Елены Блиновской. В первую очередь будет продан дом блогерши в Подмосковье.
По имеющимся у SHOT данным, особняк "королевы марафонов" в Истре будет выставлен на торги не ранее, чем через полгода, поскольку сейчас проводится опись всего имущества Блиновской, которая предположительно завершится к лету. После этого залоговый кредитор каждого объекта определит порядок и сроки продаж.
Как сообщил конкурсный управляющий, дом в Истре оценивается в сумму около полумиллиарда рублей, что покроет значительную часть долга.
Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
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