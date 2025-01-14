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Михаил Боярский выступил в Санкт-Петербурге после новости о госпитализации

0:59
Шоу-бизнес

75-летний актёр Михаил Боярский вышел в свет и опроверг сообщения о своей госпитализации. 

Актёр Михаил Боярский
Фото: https://vk.com/mihail_boyarsky by ВК-аккаунт Михаила Боряского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Михаил Боярский

Боярский выступил в Санкт-Петербурге после того, как появилась информацию о том, что его доставили в больницу.

Ранее Елизавета Боярская трогательно поздравила отца с юбилеем. 

Как сообщает "Царьград", народный артист РСФСР вышел на сцену театра Ленсовета после постановки "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала.

СМИ сообщали, что у Боярского появились проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Дочь артиста Елизавета Боярская заверила, что отец находится дома. Сын звезды "Мушкетёров" объяснил, что Боярский проходил плановую проверку на аппарате КТ.

В начале 2024 года Михаил Сергеевич перенёс операцию на сердце после инфаркта.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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