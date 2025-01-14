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Как сложилась жизнь главных героев фильма Бесконечная история

2:15
Шоу-бизнес

Стало известно, чем сегодня занимаются актёры самого культового фэнтези 80-х "Бесконечная история".

Человек идёт по дороге
Фото: unsplash.com by Tegan Mierle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек идёт по дороге

Как сообщает американский журнал Vanity Fair, Бастиан — современный художник, Атрейу — татуировщик, а Дитя-Императрица — танцовщица. Давайте узнаем, как сложилась жизнь героев популярной кинокартины.

В 1984 году наше воображение перенеслось в королевство Фантазия. Это был  волшебный мир, населённый сказочными существами из "Бесконечной истории".

Самый популярный фэнтезийный фильм 1980-х годов дебютировал в Западной Германии 6 апреля 1984 года. При бюджете в 25 миллионов долларов это был самый дорогой немецкий фильм, когда-либо созданный (на тот момент).

Баррет Оливер — Бастиан. Бывший юный актёр 80-х, он был звездой фильмов "Дэрил", "Кокон" и короткометражного фильма Тима Бёртона "Франкенвини". Он покинул Голливуд, чтобы присоединиться к Церкви саентологии, прежде чем стать современным художником и специализироваться на особой старинной фотографической технике, известной как "Вудберитип". Сегодня, в возрасте 51 года, Баррет Оливер продолжает жить в Лос-Анджелесе, где преподает фотографию и пишет книги на эту тему. Его работы экспонируются в музеях и галереях.

Ной Хэтэуэй в Атрейо. Мальчик-воин из племени зеленокожих, нанятый Ребёнком-Императрицей, чтобы победить Ничто. Вместе с маленьким Бастианом мы горько плакали по Атрейю и его коню Артаксу, поглощенным Болотами печали. Та самая лошадь, с которой 12-летний актёр упал на съемочной площадке фильма. Несчастный случай, который вызвал у него ряд проблем с позвоночником.

Сегодня Ною Хутэуэю 53 года, и он — тату-мастер. В 2016 году он появился в рекламе Spotify, повторив свою культовую роль. Он летает сквозь облака на спине Фалькора, демонстрируя более взрослый образ, чем помнят фанаты.

Уточнения

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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