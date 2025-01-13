Сталлоне, Стэтхэм, Айер – главные задиры боевиков возвращаются на экраны

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На большие экраны выйдет фильм "Рабочий человек" по сценарию Сильвестра Сталлоне с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Как пишет англоязычное издание Collider, главный герой картины Левон Кейд (Стэтхэм) оставит своё прежнее ремесло, будет жить простой жизнью, работая на стройке и проводя время со своей дочерью.

Однако, когда исчезает дочь-подросток его босса, он принимается за дело. Поиски пропавшего студента приведут его в центр преступного заговора, который угрожает его новому образу жизни.

В фильме снялись Майкл Пеньюа, Дэвид Харбора, Джейсон Флеминг, Ева Мауро, Арианна Ривас и другие.

Это вторая совместная работа Айеры и Стэтхэма после прошлогодних "Пчеловодов". Пути Сталлоне и Стэтхэма пересекались пять раз, хотя на этот раз мы видим их вместе в действии перед камерой.

Сегодня Айер считается эталоном боевика и триллера, созданного в таких фильмах, как "Рентген", "Железное сердце", "Отряд самоубийц", "Короли улиц" или "Трудные времена".

Уточнения

Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈloʊn/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов «Рокки» (1976—2018), «Рэмбо» (1982—2019), «Неудержимые» (2010—2023).



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