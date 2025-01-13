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Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

1:17
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская были супругами на протяжении десяти лет. Но сначала актёру пришлось долго добиваться руки и сердца своей возлюбленной. Евгения не видела себя в роли очередной пассии коллеги по цеху. Но у судьбы были свои планы на их счёт.

Евгения Добровольская, Михаил Ефремов
Фото: YouTube канал Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгения Добровольская, Михаил Ефремов

Совместные проекты сблизили актёров, и вскоре Евгения почувствовала нежные чувства к Михаилу. Ефремов не стал медлить и вскоре переехал к любимой.

"Я пришёл к ней не только с кроватью… Я пришел с кухонным гарнитуром, с автомобилем, с лопатой денег. Я же взрослый человек уже был тогда", — рассказал Ефремов, опровергая слухи том, что явился с одной раскладушкой.

Евгения Добровольская не сразу согласилась стать женой Ефремова, но он проявил настойчивость, сам всё организовал и даже договорился с ЗАГСом.

Однако брак продлился недолго. Совместная жизнь и работа двух настолько энергичных и взрывных натур была непростой и закончилась расставанием.

Евгения Добровольская покинула этот мир 10 января в возрасте 60 лет. До последнего она оставалась на сцене, скрывая от всех свою неизлечимую болезнь.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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