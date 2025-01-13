Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская были супругами на протяжении десяти лет. Но сначала актёру пришлось долго добиваться руки и сердца своей возлюбленной. Евгения не видела себя в роли очередной пассии коллеги по цеху. Но у судьбы были свои планы на их счёт.
Совместные проекты сблизили актёров, и вскоре Евгения почувствовала нежные чувства к Михаилу. Ефремов не стал медлить и вскоре переехал к любимой.
"Я пришёл к ней не только с кроватью… Я пришел с кухонным гарнитуром, с автомобилем, с лопатой денег. Я же взрослый человек уже был тогда", — рассказал Ефремов, опровергая слухи том, что явился с одной раскладушкой.
Евгения Добровольская не сразу согласилась стать женой Ефремова, но он проявил настойчивость, сам всё организовал и даже договорился с ЗАГСом.
Однако брак продлился недолго. Совместная жизнь и работа двух настолько энергичных и взрывных натур была непростой и закончилась расставанием.
Евгения Добровольская покинула этот мир 10 января в возрасте 60 лет. До последнего она оставалась на сцене, скрывая от всех свою неизлечимую болезнь.
Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.