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Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману

0:45
Шоу-бизнес

Певец Шура объяснил, почему не одобряет привычки певца Шамана.

Певец Шура
Фото: https://vk.com/shura_superstar by ВК-аккаунт певца Шуры is licensed under public doman
Певец Шура

Исполнитель хита "Твори добро" уверен, что Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, поступает опрометчиво, отказываясь от ношения трусов.

"Я советую Шаману, чисто от меня — надень нижнее бельё, я тебя прошу. Без трусиков в кожаных штанах …… преет", — сказал певец пикантную вещь в интервью шоу "Неприятный Пилягин".

Интервьюер предположил, что певец Шура уже испытал на своём опыте негативные последствия такого поведения. Артист признал, что так оно и было.

Ранее Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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