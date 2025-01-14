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Джастин Бибер на грани банкротства: певец задолжал колоссальную сумму гастрольной компании

0:58
Шоу-бизнес

Стало известно об огромных финансовых обязательствах Джастина Бибера. По слухам, артист задолжал крупную сумму гастрольной компании, сообщает издание Daily Mail.

Джастин и Хейли Бибер
Фото: YouTube канал Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ by Скриншот видео YouTube канала Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джастин и Хейли Бибер

Ранее ходили разговоры о том, что причиной проблем 30-летнего музыканта стали запросы его супруги Хейли. Однако и у самого Джастина и без этого было достаточно трудностей. Как выяснилось, артист не смог выполнить обязательства перед гастрольной компанией AEG за отменённый музыкальный тур в марте 2023 года. Сумма долга не уточняется, но пресса описывает его как "колоссальный".

Поэтому, несмотря на желание проводить больше времени с семьёй, он решил вернуться к музыкальной карьере в ближайшее время. Джастин полностью сменил команду, включая юристов, чтобы избежать банкротства. Ему придётся немало потрудиться, чтобы рассчитаться с долгами и обеспечить семью.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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