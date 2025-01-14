Джастин Бибер на грани банкротства: певец задолжал колоссальную сумму гастрольной компании

Стало известно об огромных финансовых обязательствах Джастина Бибера. По слухам, артист задолжал крупную сумму гастрольной компании, сообщает издание Daily Mail.
Ранее ходили разговоры о том, что причиной проблем 30-летнего музыканта стали запросы его супруги Хейли. Однако и у самого Джастина и без этого было достаточно трудностей. Как выяснилось, артист не смог выполнить обязательства перед гастрольной компанией AEG за отменённый музыкальный тур в марте 2023 года. Сумма долга не уточняется, но пресса описывает его как "колоссальный".
Поэтому, несмотря на желание проводить больше времени с семьёй, он решил вернуться к музыкальной карьере в ближайшее время. Джастин полностью сменил команду, включая юристов, чтобы избежать банкротства. Ему придётся немало потрудиться, чтобы рассчитаться с долгами и обеспечить семью.
Джа́стин Дрю Би́бер (род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
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