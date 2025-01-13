Певица Клава Кока высказалась об изменах рэпера Натана 

Певица Клава Кока выразила своё отношение к любвеобильному поведению рэпера Натана.
Клава Кока не прошла мимо скандальной темы об изменах рэпера Натана.
Ответила на вопрос о рэпере певица на шоу Павла Воли. Она похвалила Натана за творчество и умение быть хорошим другом, однако не одобрила романы женатого рэпера на стороне.
"Я не поддерживаю измены ни в каком виде… Кому-то это окей, для меня это просто странно", — цитирует слова исполнительницы хита "Покинула чат" "Блокнот".
Кока при этом отметила, что не хочет осуждать Натана за его личную жизнь.
Своё ветреное поведение рэпер Натан продемонстрировал на шоу "Звёзды в джунглях", увлекшись сначала блогером Лерчек, а потом певицей Бьянкой.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.