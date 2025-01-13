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Певица Клава Кока высказалась об изменах рэпера Натана 

0:51
Шоу-бизнес

Певица Клава Кока выразила своё отношение к любвеобильному поведению рэпера Натана.

Рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

Клава Кока не прошла мимо скандальной темы об изменах рэпера Натана.

Ответила на вопрос о рэпере певица на шоу Павла Воли. Она похвалила Натана за творчество и умение быть хорошим другом, однако не одобрила романы женатого рэпера на стороне.

"Я не поддерживаю измены ни в каком виде… Кому-то это окей, для меня это просто странно", — цитирует слова исполнительницы хита "Покинула чат" "Блокнот".

Кока при этом отметила, что не хочет осуждать Натана за его личную жизнь. 

Своё ветреное поведение рэпер Натан продемонстрировал на шоу "Звёзды в джунглях", увлекшись сначала блогером Лерчек, а потом певицей Бьянкой.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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