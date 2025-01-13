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Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью

1:09
Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов поддался всеобщему ажиотажу и посетил балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Певец Дмитрий Маликов с мамой и дочерью
Фото: https://www.instagram.com/dmitriy_malikov by Инстаграм Дмитрия Маликова is licensed under public doman
Певец Дмитрий Маликов с мамой и дочерью

Дмитрий Маликов опубликовал в "Инстаграме"* фото с 24-летней дочкой Стефанией и мамой Людмилой.

"Не прощёлкали "Щелкунчик". Посетили вчера Большой театр с мамой и дочкой", — написал под фото певец.

Маликов отметил, что посещение балета вдохновило его на то, чтобы переслушать все произведения композитора Петра Чайковского. Он признался, что его день начинается с музыки гения и заканчивается ей.

Российские звёзды, похоже, разделились на два лагеря — одни посещают "Щелкунчика" в Большом театре, а другие идут на ледовое представление Татьяны Навки "Щелкунчик".

Смотреть "Щелкунчик" в Большом театре решили Ольга Бузова и Ксения Бородина. А вот ледовое шоу предпочли увидеть Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Алеся Кафельникова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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