Анна Пересильд пожаловалась на разбитое сердце

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд приоткрыла причину расставания с актёром Ярославом Могильниковым.
Анна Пересильд, известная по роли Айгюль из сериала "Слово пацана", опубликовала в социальных сетях видео, на котором она заливается слезами.
15-летняя актриса показала также архивные кадры, на которых она запечатлена ещё совсем ребёнком.
"Прости меня, маленькая девочка, за то, что позволила разбить твоё сердце, которое любило по-настоящему", — подписала видео Анна.
Подписчики предположили, что разрыв отношений у подростков был не очень безоблачным, как это преподносилось сразу.
Сам Ярослав Могильников заинтриговал публику, сообщив, что он снова влюблён.
Ранее Анна Пересильд сообщила о расставании с коллегой по сериалу "Слово пацана". Она заверила, что осталась в хороших отношениях с бывшим бойфрендом.
А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).
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