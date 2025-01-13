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Анна Пересильд пожаловалась на разбитое сердце

0:59
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд приоткрыла причину расставания с актёром Ярославом Могильниковым.

Актриса Анна Пересильд
Фото: https://vk.com/anka_peresild by ВК-аккаунт Анны Пересильд is licensed under public doman
Актриса Анна Пересильд

Анна Пересильд, известная по роли Айгюль из сериала "Слово пацана", опубликовала в социальных сетях видео, на котором она заливается слезами.

15-летняя актриса показала также архивные кадры, на которых она запечатлена ещё совсем ребёнком.

"Прости меня, маленькая девочка, за то, что позволила разбить твоё сердце, которое любило по-настоящему", — подписала видео Анна.

Подписчики предположили, что разрыв отношений у подростков был не очень безоблачным, как это преподносилось сразу.

Сам Ярослав Могильников заинтриговал публику, сообщив, что он снова влюблён.

Ранее Анна Пересильд сообщила о расставании с коллегой по сериалу "Слово пацана". Она заверила, что осталась в хороших отношениях с бывшим бойфрендом.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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