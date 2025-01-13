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Яна Рудковская рассказала историю своего знакомства с Евгением Плющенко

1:13
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская вспомнила, при каких обстоятельствам познакомилась с фигуристом Евгением Плющенко.

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* фото с супругом Евгением Плющенко. На фото продюсер и спортсмен запечатлены совсем молодыми.

Она поведала, что "история большой любви" началась 18 лет назад за рубежом.

"В Лондоне на Трафальгарской площади в рамках фестиваля "Русская зима" мы встретились. 2007 г Евгений представлял заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи 2014, а я была с Димой Биланом", — написала деятель шоу-бизнеса в своём микроблоге.

Она с гордостью отметила, что Дима Билан был хедлайнером лондонского фестиваля.

Она назвала события прошлых лет параллельную реальностью. Сейчас супруги находятся в Азербайджане, где показывают своё ледовое шоу "Щелкунчик". 

Ранее Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
 

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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