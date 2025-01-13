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Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты

1:05
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев рассказал, какую вожделенную страну выбрал для отдыха за рубежом.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://t.me/s/lazarev_official by Телеграм-канал Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в своём Телеграм-канале серию снимков из Бразилии. Сейчас певец отдыхает в Рио-де-Жанейро.

"Статуя Иисуса Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Мечтал попасть сюда и посмотреть своими глазами. Я впервые в Бразилии и всегда очень хотел сюда приехать", — написал под фото артист.

Лазарев объяснил, что приехал в Рио не в сезон карнавалов, однако он уверен, что и без них сможет увидеть много всего интересного. Он отметил, что выбрал себе сложный и насыщенный маршрут. По словам певца, ему предстоит посетить несколько стран за три недели путешествия.

"Мне важно зарядиться новыми эмоциями на весь 2025 год", — объяснил исполнитель.

Артист пообещал делиться увиденным с подписчиками.

Ранее Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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