Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в новом фильме

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Актёр Тимоти Шаламе в фильме "Боб Дилан: Никому не известный" исполнил роль молодого Боба Дилана, который добивается расположения поклонников фолка, но затем предаёт их на Ньюпортском фолк-фестивале 1965 года.

Фото: https://www.instagram.com/tchalamet271 by Инстаграм Тимоти Шаламе is licensed under public doman Актёр Тимоти Шаламе

Картина повествует о раннем пути Боба Дилана к бессмертию.

Шаламе никогда не казался особенно угрожающим, даже в его более мрачных мессианских моментах в серии "Дюна". Он кажется слишком безразличным, чтобы играть разрушительного обманщика, такого как Дилан, но Шаламе справляется с задачей, считают здесь критики.

Фильм режиссёра Джеймса Мэнголда разворачивается на протяжении четырёх насыщенных событиями лет, кульминацией которых стало потрясение на Ньюпортском фольклорном фестивале 1965 года, когда он перешёл на электрогитару, что стало грандиозным музыкальным событием.

Ранее сообщалось, что актёр Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег.

Уточнения

Ро́берт (Боб) Ди́лан (англ. Robert «Bob» Dylan; имя при рождении — Ро́берт А́ллен Ци́ммерман (англ. Robert Allen Zimmerman); род. 24 мая 1941, Дулут, Миннесота, США) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.

