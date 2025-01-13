Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская показала, чем закончились её эксперименты с внешностью.

Фото: https://vk.com/samburskayapublic by ВК-аккаунт Настасьи Самбурской is licensed under public doman Актриса Настасья Самбурская

Настасья Самбурская раскошелилась на шесть тысяч рублей, чтобы выбрать себе причёску мечты. В поисках нового имиджа звезде сериала "Универ" помогла нейросеть.

"В общем! Я набаловалась с ИИ, постараюсь больше не выкладывать эксперименты. Это мой первый опыт и минус 6 т. р", — написала актриса под фото в социальных сетях.

На снимке Самбурская запечатлена в цвете блонд с короткой стрижкой "под мальчика".

Настасья призналась, что загорелась идеей сделать себе именно такую причёску.

Она попросила подписчиков проголосовать и решить, стоит ли ей менять свой имидж. 62 процента проголосовавших посоветовали звезде оставить чёрные волосы, а 38 процентов фолловеров одобрили осветление.

Ранее певец Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж телеведущей Леры Кудрявцевой, которая стала брюнеткой.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



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